Em declarações aos jornalistas à margem de um encontro com a comunidade portuguesa em Genebra, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre o anúncio feito por Luís Montenegro na noite eleitoral das europeias de que a AD e o Governo português apoiarão Costa, caso este decida ser candidato.

“Eu acho que fez bem, esperou pelas eleições e depois de haver um resultado eleitoral que abria caminho, ele disse o que era natural, que o Governo apoia um português e aquele português com a experiência que tem para o Conselho Europeu”, salientou.

O chefe de Estado recordou que, por várias vezes, já realçou a experiência europeia do anterior primeiro-ministro e que tal candidatura apenas “dependia da vontade do próprio e do resultado das eleições”.

“O resultado das eleições parece abrir caminho a essa hipótese, depende apenas da vontade de António Costa. Se for assim, é evidente que é uma vantagem: conhece bem a Europa, move-se bem na Europa, dá-se bem com lideres europeus e é uma voz portuguesa. É importante para a Europa e para Portugal”, considerou.