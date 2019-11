Em declarações aos jornalistas, durante uma viagem de comboio de alta velocidade entre Roma e Bolonha, Marcelo Rebelo de Sousa não excluiu, no entanto, a hipótese de surgir "de repente um acontecimento" no plano global com "efeitos nos mercados ou na economia, imprevisíveis", advertindo que "há muita turbulência em todos os continentes".

Neste contexto, deixou um elogio à atuação europeia e portuguesa: "O que se pode dizer é que a União Europeia tem feito, até agora, tudo o que deve para esbater os efeitos negativos, e Portugal também, no que pode - não pode muito em termos internacionais, mas pode bilateralmente no caso, por exemplo, do Reino Unido".

"Mas fica sempre esta incógnita. Eu tendo a considerar que o ano de 2020 pode ser economicamente menos mau internacionalmente do que temia. Mas eu temia que fosse bastante mau. E quanto menos mau for, melhor para a economia portuguesa", afirmou.

No caso do 'Brexit', segundo Marcelo Rebelo de Sousa "o panorama melhorou nos últimos meses", com a perspetiva de uma saída com acordo, e "há que reconhecer que o anterior Governo trabalhou muito rapidamente" para atenuar consequências negativas.