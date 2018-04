“O relatório [do CPT] é de 2016, saiu agora, mas corresponde a uma missão, a uma análise de factos de há dois anos. Nomeadamente no que toca à sobrelotação das prisões em geral houve nos últimos dois anos alguma mudança”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje visitou o Estabelecimento Prisional feminino de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, Porto.

Com esta paragem na cadeia de Santa Cruz do Bispo, que teve início pelas 11:30 e apenas terminou já depois das 14:30, Marcelo prosseguiu as visitas pelos estabelecimentos prisionais que iniciou este ano para “recolher elementos”.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a cadeia que hoje visitou “é das mais recentes e daquelas que tem uma forma de funcionamento, de clima social, mais virado para o futuro e, nesse sentido, mais de acordo com aquilo que o relatório que está para ser discutido no parlamento propõe”.

“Vou continuar as minhas visitas, por outro tipo de estabelecimentos, porventura mais complicados e mais críticos do que este”, assegurou.

Em Santa Cruz do Bispo, Marcelo registou no livro de honra ter encontrado “amor”, acrescentando mesmo: “Não há palavras para descrever o que se aprende nesta casa”.

Uma “casa” onde almoçou à mesa com 68 reclusas, visitou oficinas, aulas de Braille, a biblioteca, uma sala de e-learning, o ginásio, a lavandaria, ouviu “Melhor de Mim”, de Mariza, interpretado por uma das reclusas, e visitou uma outra, de 70 anos, a quem recentemente deu um indulto numa pena acessória.

Sendo recebido com aplausos, o Presidente disponibilizou-se para as já tradicionais ‘selfies’ com funcionários e, na impossibilidade de as reclusas terem telemóvel, pediu ao seu ‘staff’ para que registasse os momentos com as reclusas com o seu próprio telemóvel, prometendo que posteriormente as enviará.

Aquando da divulgação do relatório, Marcelo escusou-se a comentar queixas de maus tratos em prisões portuguesas contidas no documento europeu, dizendo que será um tema sobre o qual se iria debruçar “oportunamente em articulação com o Governo”.

“Comecei no início do mandato por visitar um estabelecimento prisional e irei brevemente visitar outro, estou a recolher elementos”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas, no final da sessão de encerramento do 1.º Encontro Nacional dos NPISA - Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo, que decorreu em Lisboa.