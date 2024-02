A maestrina Joana Carneiro intervém durante o programa “Músicos no Palácio de Belém” realizado com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (ausente da foto), no Palácio de Belém, Lisboa, 31 de maio de 2023. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

© 2023 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.