“Eu sei que vou receber o primeiro-ministro como recebo todas as semanas, não sei mais nada”, disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas em Midões, no concelho de Tábua, quando questionado se hoje receberá a lista dos membros do novo Governo.

Marcelo Rebelo de Sousa explicou que “o primeiro-ministro vai para Bruxelas amanhã (quarta-feira), e estará lá dois dias no Conselho Europeu, que é importante também por causa do Brexit”, sendo “natural que antes de partir essa temática seja tratada na audiência com o Presidente da República”.

A habitual audiência semanal costuma realizar-se às quintas à tarde.

O primeiro-ministro parte na quarta-feira para Bruxelas para participar no Conselho Europeu de quinta-feira.