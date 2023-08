O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou hoje à capital da Ucrânia, pelas 07:30 locais (05:30 em Lisboa), para uma visita de dois dias, que coincide com a comemoração do 32.º aniversário da independência do país.

Como surgiu esta visita?

A deslocação de Marcelo surgiu na sequência de um convite feito pelo homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, aquando da visita de António Costa a Kiev.

“Sou portador de um convite que o presidente Zelensky fez a sua excelência o presidente da República para visitar a Ucrânia em data oportuna. E esse é o convite que transmitirei”, anunciou na altura o primeiro-ministro português

No próprio dia em que se soube do convite, Marcelo Rebelo de Sousa disse que teria “muito prazer” em fazer a viagem até à capital ucraniana para demonstrar que há “convergência no apoio” ao país que há mais de um ano e meio está a tentar repelir uma invasão da Rússia.

No dia 22 de fevereiro deste ano o chefe de Estado português anunciou a intenção de condecorar Zelensky presencialmente, em Kiev, com o Grande-Colar da Ordem da Liberdade: “Tenciono entregar [a condecoração] pessoalmente quando for à Ucrânia. É o que tenho feito com os chefes de Estado e com outros condecorados com essa ordem e outras ordens.”

Já ontem, o presidente da República solicitou a autorização ao parlamento para se deslocar à Ucrânia durante esta semana.

Quem acompanha Marcelo?

Marcelo Rebelo de Sousa desembarcou na estação ferroviária de Kyiv-Pasazhyrskyi, em Kiev, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, pelo chefe da Casa Civil da Presidência, Fernando Frutuoso de Melo, pelos embaixadores Maria Amélia Paiva e Jorge Silva Lopes, o antigo dirigente do PS João Soares, o historiador José Pacheco Pereira e o empresário Luís Delgado.

Como foi este primeiro dia na Ucrânia?

A visita a Bucha

Marcelo visitou a Igreja de Santo André, em Bucha, localidade nos arredores de Kiev que nos primeiros dias da invasão foi ocupada por tropas russas, e referiu que "uma justiça tardia não é justiça".

O presidente da República prometeu ainda o apoio de Portugal nas investigações do crime de agressão.

Na trincheira em Moschchun

O presidente da República português protagonizou um momento insólito ao entrar numa trincheira que foi improvisada em Moshchun, na Ucrânia, durante a ocupação russa.

Marcelo não hesitou, ainda escorregou na areia, e acabou por entrar na trincheira, por onde teve de caminhar quase agachado.

"Isto nunca tinha acontecido! É o primeiro que faz isto", comentou, admirada, Lesya Arkadievna, a vice-governadora para a região de Kiev, ao ver Marcelo Rebelo de Sousa entrar para o local.

Ressalve-se que Marcelo não foi o primeiro líder a visitar o local, mas foi o primeiro a estar onde a população e militares estiveram a combater os ocupantes.

A questão da Crimeia

“Não é possível separar a questão da Crimeia da invasão total do território da Ucrânia. Qualquer tentativa, subjetiva ou objetiva, de separar as duas questões representa não uma ajuda, não um apoio à população ucraniana, mas um ruído que é desnecessário”, considerou Marcelo Rebelo de Sousa, na abertura da cimeira da “Plataforma Crimeia”, em Kiev.

O chefe de Estado português recordou que o objetivo desta plataforma "foi, desde o início, o mesmo: nunca deixar que as pessoas esquecessem a Crimeia”.

Todos os intervenientes nesta questão têm de recordar que o objetivo é “a recuperação da integridade territorial” da Ucrânia, disse ainda.

As sirenes tocaram

Durante a cimeira, Marcelo viveu um momento característico deste tempo de guerra na Ucrânia: as sirenes tocaram. Mas não houve medo por parte do presidente da República.

"Medo? As coisas são como são, é como é. Não há razão para medo. Tem havido uma capacidade de resposta integral e de cobertura por parte da Ucrânia. Em segundo lugar, é mais a preocupação dos seguranças quanto ao local exato onde os destroços dos mísseis intercetados podem cair", referiu.

O que se segue?

“Amanhã [quinta-feira] será o dia de participar ativamente na celebração do Dia da Independência, ter encontros com o presidente Zelensky, [e] com o primeiro-ministro”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, minutos depois de desembarcar na estação ferroviária de Kyiv-Pasazhyrskyi, na capital ucraniana.

Que continue a visita. E, numa próxima vez, talvez seja Zelensky a ir a Lisboa.

*Com Lusa