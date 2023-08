Marcelo pondera convidar Zelensky a visitar Lisboa

“Nós gostaríamos muito que houvesse uma ocasião para isso. É uma questão que amanhã será tratada porventura e não vale a pena estar a antecipar no encontro de delegações […], a agenda dele é ocupada”, disse o Presidente da República depois de participar na cimeira organizada pela “Plataforma da Crimeia”, sobre a recuperação por parte da Ucrânia daquela península.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que Volodymyr Zelensky “privilegia esses contactos internacionais, mas tem uma guerra” no país.

Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa desembarcou na estação ferroviária de Kyiv-Pasazhyrskyi, em Kiev, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, pelo chefe da Casa Civil da Presidência, Fernando Frutuoso de Melo, pelos embaixadores Maria Amélia Paiva e Jorge Silva Lopes, o antigo dirigente do PS João Soares, o historiador José Pacheco Pereira e o empresário Luís Delgado.

O chefe de Estado é a terceira alta individualidade do Estado Português a deslocar-se à Ucrânia, depois da visita do primeiro-ministro, António Costa, no dia 21 de maio de 2022, e do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, no início há cerca de três meses e meio.

O Presidente da República solicitou na terça-feira a autorização ao parlamento para se deslocar à Ucrânia durante esta semana.

A deslocação do Presidente da República surgiu na sequência de um convite feito pelo homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, aquando da visita de António Costa a Kiev.