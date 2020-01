O chefe de Estado está em Israel para participar no 5.º Fórum Mundial do Holocausto, na quinta-feira, a convite do seu homólogo israelita, Reuven Rivlin, com quem teve uma reunião bilateral, na terça-feira, na qual disse sido acertada uma troca de visitas de Estado.

Hoje, teve um encontro com dois sobreviventes do Holocausto, em Jerusalém, quando se assinalam os 75 anos da libertação do campo de extermínio de Auschwitz, e divulgou uma mensagem sobre esta data no portal da Presidência da República na Internet.

"Nunca esqueceremos o Holocausto! Aqui em Jerusalém, onde estamos para comemorar os 75 anos da libertação do campo da morte de Auschwitz-Birkenau e lembrar as histórias de Eva, @eva.stories, a jovem de 13 anos assassinada apenas três meses antes desta libertação. Através da sua triste história, relembraremos os milhões de vítimas do Holocausto", lê-se na nota.