O chefe de Estado referia-se ao articulado da proposta de lei do Governo, que disse ter estado a ler, na sua versão final, e que o fez voltar a acreditar num "acordo implícito" alargado no domínio da saúde: "Parece-me, redescobri que talvez exista".

"Em si mesma, esta proposta é uma proposta que não fica muito longe do texto da comissão [presidida pela antiga ministra da Saúde Maria de Belém Roseira] que tinha sido originalmente elaborado. E não é necessariamente aquela de que se falou em termos de discurso mais aberto e mais conflituante", considerou.

"Há espaço, mas agora depende da perceção, isto está no começo", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, na quinta-feira à noite, na primeira edição do programa da TVI24 "Circulatura do Quadrado", gravada no Palácio de Belém, em Lisboa, em que participou como convidado especial.

Marcelo Rebelo de Sousa citou a proposta do Governo no que respeita ao "ponto polémico, que é problema dos setores" público, privado e social: "Devem atuar de acordo com o princípio da cooperação, pautando-se por regras de transparência".

"Dentro do Serviço Nacional de Saúde (SNS), gestão pública preferentemente, mas previsão expressa de contratos com setor social, setor privado e trabalhadores sempre que necessário, a título subsidiário, isto é, supletivamente e temporário", prosseguiu.

De acordo com o Presidente da República, a "fórmula flexível" a que tem apelado - "que dê para situações de prosperidade económica, mas também de crise, flexível a articulação dos setores e realista, e por isso duradoura" - corresponde àquilo "que está no articulado" da proposta de lei do Governo.

"Podemos agora discutir se é mais flexível ou menos flexível e como é que será. O parlamento é soberano para decidir como será", concluiu.

A proposta do Governo de Lei de Bases da Saúde deu entrada na Assembleia da República no dia 13 de dezembro do ano passado.

Antes, já o BE, em junho, e o PCP, em novembro, tinham apresentado projetos de Lei de Bases da Saúde. Entretanto, também PSD e CDS-PP apresentaram iniciativas sobre esta mesma matéria, em janeiro.

Todos os diplomas baixaram sem votação à Comissão de Saúde do parlamento, onde se encontram em fase de discussão na especialidade.

A atual Lei de Bases de Saúde é de 1990, tendo sido aprovada pelo PSD e pelo CDS, durante o primeiro Governo de maioria absoluta do PSD, chefiado por Cavaco Silva, com votos contra de PS, PCP e PRD, e promulgada pelo então Presidente da República, Mário Soares.