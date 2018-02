O chefe de Estado português percorreu parte do percurso até ao Palácio do Governo Regional do Príncipe a pé.

Mal saiu do carro, começou a distribuir beijos e abraços, a tirar ‘selfies’ e fotografias, sempre acompanhado do Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, e do presidente do governo regional do Príncipe, José Cassandra.

“Obrigado José Cassandra pela visita do professor Marcelo”, era assim o refrão cantado por centenas de pessoas, a maioria crianças.

E Marcelo voltou hoje a dançar, desta vez ao ritmo das Batucadeiras Ilha Verde.

Sob um calor e humidade intensos, a receção ao chefe de Estado português foi igualmente calorosa e o ritmo manteve-se na marcha encabeçada pelos chefes de Estado até ao antigo Palácio do Governador, no centro da capital do Príncipe, Santo António.

Aí, um grupo de crianças cantou os hinos de Portugal, São Tomé e Príncipe e da Região Autónoma do Príncipe.