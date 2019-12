"Tudo o que a sociedade civil possa, portanto, lançar, animar, suscitar, desde a reorganização de grupos de media com ou sem estrutura fundacional, à mobilização do mecenato para assinaturas ou estímulos e apoios à comunicação social, e desde logo à leitura, passando por ação cívica com incidência no sistema tributário ou solidariedades transversais em campanhas públicas é bem-vindo", considerou.

Marcelo Rebelo de Sousa falou também em "novos modelos de comunicação social digital, a merecer compromisso estável de apoio por parte de fundações de referência".

Dirigindo-se àqueles "que pensam que escapam à crise e aos seus efeitos de toda a ordem", o Presidente da República disse-lhes que "não escaparão", mais tarde ou mais cedo.

Pela sua parte, prometeu não cometer "o erro de se calar, de fingir que não há crise" na comunicação social, nem "de aderir à inércia de tomar como natural a omissão da sociedade civil e dos poderes públicos" e, pelo contrário, continuar "a suscitar o tema, sempre, e a apoiar todas, mas mesmo todas, as vias complementares de sua superação".