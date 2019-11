O chefe de Estado anunciou esta deslocação na terça-feira à noite, no Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA), em Lisboa, depois de ser convidado para um encontro de Natal no dia 15 de dezembro.

Na resposta, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "estava a pensar no dia 13 seguir para o Egito e voltar no dia 15" de dezembro, para "um encontro de jovens internacional", observando: "Eu já falhei duas vezes e disse que desta ia, mas vamos ver".

Depois, o Presidente da República admitiu antecipar o regresso do Egito, eventualmente para a noite de 14 de dezembro, para tentar estar presente no encontro de Natal com pessoas em situação de sem-abrigo.

O Fórum Internacional da Juventude é uma plataforma de diálogo entre jovens de todo o mundo e decisores políticos, lançada com o apoio do Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi. A primeira edição realizou-se em novembro de 2017, também em Sharm el-Sheikh, estância balnear no sul da Península do Sinai.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve no Egito em visita de Estado em abril de 2018, a convite do seu homólogo egípcio, al-Sisi, que se tinha deslocado a Portugal em visita de Estado em novembro de 2016.