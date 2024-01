Cerca das 10:00, fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto indicou à Lusa que a EN 108 estava cortada, não sendo possível adiantar hora para reabertura. Este acidente causou dois mortos, um ferido grave e dois ligeiros, segundo a mesma fonte, sendo que segundo o JN, algumas das vítimas tiveram de ser desencarceradas.

O acidente ocorreu quando um automóvel e um veículo ligeiro de mercadorias embateram numa estrada também conhecida como marginal de Gondomar, no distrito do Porto.

O alerta para o acidente, que ocorreu na União de Freguesias de Melres e Medas, em Gondomar, foi recebido pela proteção civil às 07:21. No local estavam, cerca das 10:00, dezenas de elementos e meios dos Bombeiros Voluntários de Melres, Valbom e Gondomar, bem como a GNR e a Polícia Municipal.

Ao local, para socorrer as vítimas, acorreram a Ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Gondomar, bem como uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São João, apoiadas por equipas do Hospital Pedro Hispano e do Hospital de Gaia.