Devido à limitação de mandatos prevista na lei, Nuno Canta já não poderia recandidatar-se nas eleições autárquicas do próximo ano, uma vez que já exercia o cargo há três mandatos consecutivos, desde 2013.

Nuno Canta deixa o município para integrar a Comissão Executiva da Amarsul, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, empresa concessionária do tratamento e valorização dos resíduos urbanos dos nove municípios da Península de Setúbal (Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal).

A nova presidente do município, Maria Clara Silva, de 65 anos, vereadora do PS na Câmara do Montijo desde 2005, era vice-presidente no executivo camarário liderado por Nuno Canta e tinha a seu cargo, entre outros, os pelouros da Gestão Financeira e Patrimonial e dos Recursos Humanos.

Maria Clara Silva garante que o objetivo para o resto do mandato é continuar a cumprir o programa do PS, força política que governa o município há 27 anos, e admite que a saída de Nuno Canta já estava prevista há algum tempo.

“O senhor presidente entendeu que já não se poderia recandidatar a um novo mandato e que era chegada a hora de seguir outro percurso de vida. Teve este convite e aceitou fazer parte da administração da Amarsul”, disse à Lusa Maria Clara Silva.

Ainda segundo a autarca, até ao final do mandato será cumprido o programa eleitoral do PS, tal como previsto.

“Conto com o apoio de todos os trabalhadores, de todos os dirigentes, dos senhores vereadores, para concluirmos com sucesso um projeto que iniciámos há dois anos e meio e que terminará no final deste mandato”, salientou a nova presidente da Câmara Municipal do Montijo, no distrito de Setúbal.