“Hoje podemos dizer com legítimo orgulho que a Espanha está muito melhor do que quando chegámos ao Governo” em 2011, disse Rajoy no discurso de despedida, no primeiro dia do congresso extraordinário do Partido Popular (PP) que no sábado vai escolher entre Soraya Sáenz de Santamaría e Pablo Casado, quem será o próximo líder da direita espanhola.

No meio dos aplausos dos delegados, Rajoy recordou a sua gestão durante os sete anos em que esteve à frente do Governo até ser afastado em 01 de junho último por uma moção de censura apresentada pelo Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) com o apoio do Unidos Podemos (extrema-esquerda) e de outros partidos mais pequenos.

O ainda presidente do PP assegurou que o seu executivo soube encontrar fórmulas “boas” para enfrentar o desafio colocado pelos independentistas na Catalunha.

Rajoy recordou que aqueles envolvidos na tentativa secessionista estão na prisão ou fugidos no estrangeiro, tendo citado expressamente Carles Puigdemont, que não conseguiu voltar a exercer as funções que pretendia “por muito que tenha tentado”.