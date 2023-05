“Por deliberação unânime por escrito do acionista único da TAP [Estado] tomada a 17 de maio de 2023, foram eleitos o Sr. Comandante Mário Chaves e a Sr.ª Eng.ª Maria João Cardoso como vogais do Conselho de Administração da TAP, para exercer funções no período remanescente do mandato em curso de 2021/2024”, lê-se na mesma nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, “por deliberação do Conselho de Administração da TAP tomada na presente data”, foi decidido “reconfigurar a Comissão Executiva da TAP para o período remanescente do mandato em curso de 2021/2024”.

A Comissão Executiva será liderada pelo presidente Luís Rodrigues e contará com os vogais Silvia Mosquera González, Gonçalo Neves da Costa Monteiro Pires, Sofia Lufinha, Mário Chaves e Maria João Cardoso.

No entanto, visto que Silvia Mosquera González é demissionária, a Comissão Executiva será depois reduzida a quatro vogais a partir de 23 de junho.