O presidente do conselho de administração da empresa Facebook, Mark Zuckerberg, disse que não prevê afastar-se do cargo apesar dos problemas que afetaram as redes sociais desde o princípio do ano.

“Isso não está previsto”, disse Zuckerberg em entrevista à estação de televisão CNN quando foi questionado sobre se vai renunciar ao cargo de presidente do conselho de administração da empresa. Na mesma entrevista defendeu Sheryl Sandberg, número dois da empresa que tem sido criticada pela forma como geriu as crises que afetaram a rede social Facebook. “A Sheryl é na verdade um elemento importante desta empresa e demonstra muito esforço face aos inúmeros problemas que enfrentamos”, disse Zuckerberg. “Para mim, dez anos depois, ela é um elemento importante e espero que continuemos a trabalhar juntos nas próximas décadas”, acrescentou. A rede social Facebook viu-se afetada por uma série de problemas, nomeadamente, os efeitos da ingerência russa nas eleições presidenciais norte-americanas em 2016; os escândalos relacionados com a empresa britânica Cambridge Analytica que utilizou dados pessoais dos utilizadores da rede para fins políticos.