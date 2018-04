Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, está no Congresso a responder sobre a polémica que envolve a obtenção de dados de utilizadores daquela reconhecida rede social pela consultora Cambridge Analytica.

Zuckerberg, que assume o cargo de presidente executivo da conhecida rede social, está a ser ouvido na comissão de Justiça do Senado (câmara alta do Congresso). O CEO do Facebook chegou à sala de audiências visivelmente nervoso e rodeado de dezenas de fotógrafos.

No início da intervenção, Zuckerberg começou por ler uma versão abreviada do discurso já disponibilizado esta segunda-feira. A mensagem é clara, o homem forte do Facebook pede desculpa: "Fui eu que criei o Facebook, sou eu quem o gere, e sou responsável pelo que lá se passa".

"Está claro que não fizemos o suficiente para evitar que estas ferramentas fossem, também, utilizadas para causar danos". E continuou: "Foi um erro crasso e foi meu. Peço desculpa".

Zuckerberg responde agora às questões dos Senadores.

O CEO do Facebook disse aos Senadores que o Facebook está a passar por uma "mudança filosófica" e que parte da aprendizagem dos acontecimentos mais recentes prendem-se com a necessidade de "ter um papel mais proativo e garantir que as nossas ferramentas são usadas para o bem", dizendo-se ainda "comprometido" em fazer mudanças e crente de que "as pessoas verão mudanças efectivas" nos próximos anos.

Questionado sobre a capacidade de distinguir discurso de ódio de propaganda, Zuckerberg explicou que numa fase inicial a empresa tinha uma postura reactiva — os utilizadores denunciavam e a empresa agia em seguida. Atualmente, explica, foram desenvolvidas ferramentas de Inteligência Artificial (IA) que permitem identificar esses problemas. E se no caso da propaganda estas ferramentas são mais eficazes, no que concerne o discurso de ódio, devido às nuances linguísticas, isso é mais difícil. Todavia, o CEO da rede social acredita que "em cinco a dez anos" teremos ferramentas capazes de perceber essas nuances e agir. No entanto, assume, "até ser automático, há uma margem de erro superior à que gostaria".

No que diz respeito à intervenção de atores estrangeiros — em referência à intervenção russa nas eleições norte-americanas de 2016 — Zuckerberg lamentou que o Facebook "tenha sido demasiado lento" a identificar esta ameaça, mas salientou que a empresa agiu no sentido de impedir que voltasse a acontecer no ano seguinte, com eleições de peso na Europa, e que conseguiu desativar "dezenas de milhares" de contas falsas antes que estas pudessem ter um impacto negativo significativo.

Nesta audiência seria impossível passar ao lado do caso Cambridge Analytica. Nesta matéria, o CEO do Facebook justificou o facto de a empresa não ter atuado em 2015, quando teve conhecimento do uso indevido dos dados, porque nessa data a consultora não era anunciante do Facebook, pelo que não havia por onde agir punitivamente. Ainda sobre este tema, questionado sobre se funcionários do Facebook colaboraram com a campanha de Donald Trump e com a Cambridge Analytica em 2016, Zuckerberg disse que este acompanhamento se restringiu a questões relacionadas com anúncios e publicidade, como acontece com outras empresas ou entidades. Todavia, mostrou-se disponível para apurar se ela colaboração teve outros contornos.

Questionado sobre se era possível identificar o estado norte-americano a que pertenciam os utilizadores do Facebook visados pela Cambridge Analytica — isto porque a corrida presidencial entre Donald Trump e Hillary Clinton foi muito renhida — Zuckerberg referiu que nesta fase não tem essa informação, mas mostrou-se disponível para a fornecer.

Já sobre o polémico memorando interno de Andrew Bosworth que espoletou a polémica — em que o vice-presidente do Facebook assumiu que reconhecia o perigo das ferramentas do Facebook, mas que o dever de ligar pessoas era imperativo — Zuckerberg deixou claro que "não concordou" com esta nota interna, assim como a maioria dos funcionários da empresa. E porque não o despediu? "Senador, nós tentamos gerir a nossa empresa de forma que as pessoas possam dizer a sua opinião internamente", respondeu.

O Facebook está no centro de uma polémica internacional associada com a empresa Cambridge Analytica, acusada de ter recuperado dados de milhões de utilizadores daquela rede social, sem o seu consentimento, para elaborar um programa informático destinado a influenciar o voto dos eleitores, nomeadamente nas últimas eleições presidenciais norte-americanas, que ditaram a nomeação de Donald Trump para a Casa Branca, e no referendo sobre o ‘Brexit’ (processo de saída do Reino Unido da União Europeia).

Inicialmente foi avançado que o número de utilizadores afetado rondava os 50 milhões. Dias mais tarde, o Facebook admitiu que o número ascendia aos 87 milhões de utilizadores.

Na véspera do início destas audições no Congresso norte-americano, as agências internacionais citaram um texto no qual Mark Zuckerberg assume que foi um “erro pessoal” ao não ter feito o suficiente para combater os abusos que afetaram a rede social, lançada em 2004.

“Não fizemos o suficiente para impedir que estas ferramentas fossem mal utilizadas (…). Não tomámos uma medida suficientemente grande perante as nossas responsabilidades e foi um grande erro. Foi um erro meu e peço desculpa”, segundo o texto que Zuckerberg irá transmitir ao Congresso, citado pelas agências internacionais.

Na sequência deste escândalo, outros órgãos nacionais e internacionais solicitaram a presença de Mark Zuckerberg para prestar esclarecimentos. Foi o caso do Parlamento Europeu e do Parlamento do Reino Unido. Nos dois casos, o convite foi, até à data, recusado.

Na sexta-feira, a Comissão Europeia afirmou ter tido indicações do Facebook que dados de “até 2,7 milhões” de utilizadores daquela rede social a residir na União Europeia poderiam ter sido transmitidos de “maneira inapropriada” à empresa britânica Cambridge Analytica.

Em Portugal, o número de utilizadores afetados poderá rondar os 63.080.