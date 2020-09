No final da "reunião do Infarmed" que decorreu durante a tarde, a ministra da Saúde, ladeada por Tiago Brandão Rodrigues, indicou que o Governo se encontra "a preparar com segurança aquilo que é o regresso às atividades escolares”.

Tendo em conta que, no passado ano letivo, apenas foi possível promover o regresso às escolas dos alunos do 11º e 12º ano, assim como a reabertura das creches, Marta Temido lembrou que deste vez a reabertura far-se-á para todos os anos escolares e que "isso exige que a retoma das atividades escolares se faça com um conjunto de cuidados".

Referindo que esse foi um dos temas mais debatidos durante a sessão, a ministra disse também que o Governo está a olhar para a "evidência internacional que mostra também aquilo que são as dificuldades dos outros países", e que, sendo inédito em tempo de pandemia, este processo "vai contar com a capacidade de ir incorporando aquilo que é a nossa aprendizagem".

A ministra, porém, ressalvou que o país se encontra a postos para o regresso às aulas que terá começo na próxima semana. "Estamos preparados enfrentar o regresso à escola em segurança, das nossas crianças e dos nossos jovens adultos. E também estamos melhor preparados do que estávamos há seis meses para enfrentar um eventual recrudescimento da doença", garantiu Marta Temido.

"Temos mais capacidade de testes e de cuidados intensivos, temos equipas na saúde pública que estão mais preparadas para estas respostas localizadas em trabalho com autarquias e com os atores. Temos mais meios, mais experiência e conhecimento, apesar do contexto ser de grande exigência", frisou a ministra.

“É absolutamente primordial abrirmos as escolas"

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, lembrou também a "experiência acumulada" no passado ano letivo com a abertura parcial das escolas e que o "conjunto de critérios e de orientações da DGS e do Ministério da Educação" que a permitiu foi o que permite agora ao Governo dizer que não houve "praticamente casos e surtos em ambiente escolar”.

“É absolutamente primordial abrirmos as escolas", disse o ministro, referindo a importância dessa abertura para a saúde mental e a saúde física dos alunos, assim como o peso da literacia.

Depois de, em julho, ter sido enviado um conjunto de orientações para a escolas para que estas se preparassem, Tiago Brandão Rodrigues disse que tanto ele e Marta Temido como um líder da oposição, referindo-se a Rui Rio, tiveram a oportunidade de ver como as escolas se têm preparado. “Tenho a certeza que as escolas estão a fazer tudo para aumentar a segurança e confiança das nossas famílias, dos nossos alunos e de todos os profissionais nas nossas escolas”, apontou.

Agora, com as medidas enviadas no final da semana passada — referindo-se às orientações de atuação em caso de infeção por Covid-19 — Tiago Brandão Rodrigues disse que as escolas podem "juntamente com as autoridades de saúde locais, regionais e nacionais, fazer a gestão de casos suspeitos, de casos positivos ou da existência de surto".

Quanto às alternativas criadas para os alunos caso haja casos de infeção, o ministro da Educação disse que o foco do Governo está no ensino presencial. “O que nós queremos é que as crianças estejam na escola, é para isso que estamos a trabalhar", sendo que, “se as atividades letivas presenciais foram interrompidas, têm de sê-lo no menor espaço possível, isto é numa turma ou nas turmas que estiveram no edifício, e pelo menor tempo possível”.

No entanto, Tiago Brandão Rodrigues assegurou que estão a ser mobilizados meios para "se necessário, termos efetivamente condições para o ensino misto ou o ensino à distância". Por isso mesmo, o Governo está a "trabalhar com um enorme projeto nacional para a digitalização da escola e também com o Estudo em Casa", sendo que quanto a esta modalidade foram prometidas "novidades em breve".