“Relativamente às execuções do atual quadro do PRR, nós conhecemos os números e sabemos que muito do que tem sido dito é espuma e não realidade, sabemos que a execução financeira é superior à média da União Europeia”, frisou Marta Temido à margem de uma visita ao Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).

Questionada sobre as críticas do atual Governo PSD à execução do PRR, a socialista, que no anterior executivo foi ministra da Saúde, referiu que a execução, em termos de metas cumpridas, ronda os 22%.

A candidata socialista vincou que o programa está a avançar e que Portugal é “um dos poucos países” que já apresentou o quarto pedido de pagamento.

“Somos um dos únicos [países] que já apresentaram o quarto pedido de pagamento, portanto, poderia estar melhor, poderia, podemos sempre fazer melhor”, salientou.

Marta Temido ressalvou que Portugal tem uma boa tradição de resposta à execução dos fundos comunitários, vincando que o Portugal 2020 está a terminar com uma execução total.