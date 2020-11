Eleito pelo círculo de Portalegre, Ricardo Pinheiro exerce também as funções de presidente da Federação Distrital do PS de Portalegre, tendo tomado posse na sexta-feira como secretário de Estado do Planeamento, numa cerimónia restrita no Palácio de Belém, em Lisboa.

Martina de Jesus, de 55 anos, ocupava a terceira posição na lista do PS pelo círculo de Portalegre nas últimas eleições legislativas, depois de Ricardo Pinheiro e Luís Moreira Testa, o cabeça de lista.

Na política, Martina de Jesus exerce as funções de vice-presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) e de presidente da Junta de Freguesia de Belver, no concelho de Gavião, no distrito de Portalegre, desde 2013.

Martina de Jesus é também professora do segundo ciclo na variante de Português/Francês, exercendo atualmente funções na direção do Agrupamento de Escolas de Gavião.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu na sexta-feira posse ao novo secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, que substitui José Mendes no cargo.

No parlamento, Ricardo Pinheiro, de 40 anos, exercia as funções de coordenador do Grupo Parlamentar do PS na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território.