O visto ao contrato de empreitada para a reconversão e exploração do Matadouro durante 30 anos e por 40 milhões de euros, que a empresa municipal Go Porto queria celebrar com a Mota-Engil, foi recusado em fevereiro pelo TdC, que apontou várias ilegalidades.

À data, Rui Moreira, acusou o TdC de "matar o projeto" do Matadouro com a recusa do visto prévio à empreitada, numa "intromissão inadmissível" que "extravasa competências" sem acolher "a separação de poderes".

Dias mais tarde, o município anunciou que ia entregar no TdC o recurso sobre o Matadouro Industrial, cuja decisão continua pendente.

"O recurso está ainda em análise e não há prazo definido para a decisão", revelou hoje o aquele tribunal, em resposta à Lusa.