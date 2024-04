A abertura do procedimento de classificação da Estação de Passageiros, localizada na freguesia de Leça da Palmeira, foi aprovada a 24 de janeiro em reunião do executivo municipal, adianta o DR.

A Estação de Passageiros no Porto de Leixões é um edifício construído em 1955 e da autoria do arquiteto Francisco Figueiredo (Tito Figueiredo) com a colaboração do arquiteto Fernando Távora, segundo informação da autarquia, liderada pela socialista Luísa Salgueiro.

Este equipamento, inaugurado em 1961, é de madeira, ocupa uma área de cerca de 840 metros quadrados e assemelha-se a um casco de navio, explica a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) na sua página oficial de Internet.

“É um dos mais belos exemplos arquitetónicos dos anos 60 e é considerado património arquitetónico e histórico da cidade de Matosinhos”, salienta.

A administração portuária refere ainda que a Estação não impõe limite de número de passageiros em trânsito e dispõe de uma capacidade de 750 em 'turnaround' (embarque e desembarque).

A classificação como monumento de interesse municipal confere ao edifício uma série de benefícios, nomeadamente proteção contra demolição ou alteração, acesso a fundos públicos para restauro e conservação e isenção de IMI ou IMT.