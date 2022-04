“Nós mantemos a posição de que na formulação das Avenidas Atlânticas, que o Porto prevê fazer, se mantenha a possibilidade de ser reposta a linha do elétrico histórico”, afirmou Luísa Salgueiro aos jornalistas, no final da reunião pública do executivo municipal.

Esta questão foi abordada pela autarca, depois do vereador da CDU, José Pedro Rodrigues, a ter questionado sobre se já havia interpelado a Câmara Municipal do Porto sobre esta matéria.

“O elétrico não consta do projeto das Avenidas Atlânticas, o que é um prejuízo para a economia do concelho, seria uma oportunidade para corrigir uma injustiça”, afirmou o comunista.

Para, depois questionar: “tenciona interpelar a Câmara do Porto?”.

Luísa Salgueiro referiu já ter defendido a importância de repor o elétrico na marginal de Matosinhos, uma vez que seria mais um meio de transporte, nomeadamente para os turistas.

“É um meio de transporte especial, muito associado à tradição, e que permitiria um passeio pela marginal, apesar de existir uma linha de autocarro que faz o mesmo percurso, mas seria diferente fazê-lo no elétrico”, sublinhou.

Repor o elétrico seria “mais fácil” para Matosinhos porque as linhas nunca foram levantadas, ao contrário do que aconteceu no Porto onde foram retiradas há “alguns anos”, vincou.

A autarca vai mais longe considerando que seria “vantajoso” que o elétrico ligasse o Terminal de Cruzeiros, em Matosinhos, às Caves do Vinho do Porto, em Vila Nova de Gaia, atravessando o Porto.

“Criar-se-ia uma frente turística muito interessante e importante”, considerou.

A presidente da câmara lembrou que Matosinhos e Porto têm reforçado as suas ligações, nomeadamente no que respeita a mobilidade, fazendo referência à construção do metrobus no Porto que vai estender-se até ao Castelo do Queijo, fazendo a ligação à Rotunda da Anémona, em Matosinhos.

A redução do número de vias, a passagem da ciclovia para o passeio marítimo e separações com floreiras são algumas das sugestões das quatro propostas apresentadas, a 10 de fevereiro, para a reversão da obra das Avenidas Atlânticas.

A reconversão das Avenidas Atlânticas foi uma das medidas propostas pelo PSD no âmbito do acordo de governação estabelecido com o movimento independente liderado por Rui Moreira.