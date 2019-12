Os meios da Altice foram reforçados sobretudo nos distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Viseu, Vila Real e Aveiro, mais afetados pelo mau tempo.

Em comunicado, a Altice Portugal adianta que centenas de operacionais, técnicos e elementos de ligação estão no terreno a proceder a trabalhos de reposição de comunicações.

“No entanto, dado que mais de 50% das avarias têm como origem falhas de energia, as equipas da Altice Portugal aguardam pela sua regularização para poderem proceder aos trabalhos de recuperação dos serviços”, é referido na nota.

A Altice salienta que não é possível estimar quando será possível a normalização das comunicações nas regiões mais afetadas, uma vez que o mau tempo vai continuar, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na sede da empresa está a ser monitorizado o trabalho das equipas no terreno e a reposição das ligações.

A Altice Portugal destaca também que está no terreno a acompanhar e a apoiar as populações, em estreita cooperação com as autoridades locais e de segurança.