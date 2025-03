O Lobo Marinho não vai efetuar a viagem com partida às 8h00 do Funchal e regresso do Porto Santo às 18h00 “devido às más condições meteorológicas previstas para o Porto Santo, e que poderiam colocar em causa a segurança dos passageiros e do navio”, lê-se na informação colocada na página oficial da concessionária.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo sob aviso laranja (o segundo mais grave numa escala de quatro) devido às previsões de forte agitação marítima entre as 15h00 de hoje e as 00h00 de terça-feira, com previsões de ondas de noroeste entre os cinco e os sete metros, podendo atingir 14 metros de altura máxima na costa norte e no Porto Santo, passando depois a amarelo.

O aviso amarelo vai vigorar para agitação marítima, precipitação forte e vento cujas rajadas podem atingir os 80 quilómetros por hora em todas as zonas da Madeira.

De acordo com a página da ANA – Aeroportos de Portugal foram canceladas quatro chegadas e correspondentes partidas, tendo divergido sete aviões entre as 13h00 e as 16h20, de diversas companhias e proveniências, tendo algumas aeronaves aproveitados melhorias momentâneas da velocidade do vento para conseguir aterrar.

Também a capitania do Porto do Funchal tem em vigor até às 6h00 de terça-feira avisos de agitação marítima e vento fortes para a orla costeira do arquipélago da Madeira.

A autoridade marítima regional insiste nas recomendações a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

Entre as recomendações estão o reforço da amarração e vigilância das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar e zonas expostas à agitação marítima e não praticar pesca lúdica.