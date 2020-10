O aviso tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera relativamente a vento e condições marítimas, e estava inicialmente em vigor até às 06:00 de hoje.

A autoridade marítima mantém a recomendação de que “os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”.

A capitania refere que o vento será de norte/nordeste “bonançoso a fraco, por vezes fresco no final da tarde e início da noite”.

Quanto à visibilidade, prevê-se que seja “boa a moderada”.

No que diz respeito à ondulação, na costa norte será de noroeste, até aos 4,5 metros, “diminuindo gradualmente” para os 2,5 a 3,5 metros “a partir do final da tarde”.

Na parte sul da ilha da Madeira, a ondas poderão atingir os três metros.

Sete das nove ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido a previsão de chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sete das nove ilhas dos Açores sob aviso amarelo, o terceiro mais elevado, devido à possibilidade de ocorrência de “precipitação por vezes forte”.

“Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), uma superfície frontal fria irá provocar um agravamento do estado do tempo, especialmente nas ilhas dos grupos Ocidental e Central, onde poderá ocorrer precipitação por vezes forte”, avançou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), em comunicado de imprensa.

As ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) estão já sob aviso amarelo, que se estenderá até às 18:00 locais (19:00 em Lisboa), já que se prevê “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”.

Já as ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico e Faial) estarão sob aviso amarelo entre as 18:00 de hoje e as 07:00 de sexta-feira, com a mesma previsão.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, como limpar os sistemas de drenagem e evitar circular nas vias sem necessidade.