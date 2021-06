Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Vila Real, registaram-se em vários pontos do distrito ao final da tarde algumas inundações e quedas de árvore.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) previa para hoje "céu temporariamente muito nublado, com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada durante a tarde, em especial no interior. Neblina ou nevoeiro matinal no litoral oeste".

A zona mais afetada foi o concelho de Vila Real, mas a mesma fonte acrescentou que as inundações foram resolvidas rapidamente à medida que a tempestade passou.

Segundo explicou à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Cruz Branca, de Vila Real, Orlando Matos, os principais congestionamentos resultaram em vias que estão a ser alvo de intervenções e que inundaram.

“Como ainda estão em construção, a súbita queda de água causou o arrastamento de materiais para a via”, realçou.

E acrescentou que tiveram apenas registo de um despiste devido ao mau tempo, mas que não resultou em feridos.

Segundo a página do CDOS de Vila Real, registaram-se quedas de árvores em Medrões, concelho de Santa Marta de Penaguião, e Oura e Vidago, no concelho de Chaves.

Ainda segundo a mesma página, além do concelho de Vila Real registaram-se ainda inundações em localidades do concelho de Alijó e Santa Marta de Penaguião.

A página na rede social Facebook ‘Meteo Trás os Montes – Portugal’ também registou a partilha por parte de seguidores da queda de granizo, chuva forte e trovoada em vários pontos do distrito de Vila Real.