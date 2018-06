Em comunicado, o ministério referiu que a intempérie atingiu os concelhos de Alijó, Boticas, Chaves, Montalegre, Peso da Régua, Sabrosa, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real.

Os serviços do ministério “estão focados na identificação de prejuízos materiais relacionados com situações que possam dar origem à necessidade de restabelecimento do potencial produtivo, nomeadamente infraestruturas de apoio à atividade agrícola e equipamentos”.

No que diz respeito às culturas, segundo o ministério, “a queda de chuvas intensas e de granizo constituem um risco coberto pelo sistema de seguros agrícolas, subsidiado pelo Estado em 60%”.

Entretanto, acrescentou, foi já emitida uma circular destinada aos fruticultores e aos viticultores, indicando o tipo de intervenção que devem fazer nas culturas, bem como os tratamentos a aplicar, a fim de minimizar os efeitos de eventuais problemas que possam afetar as árvores de fruto e as vinhas na sequência da queda de chuva e granizo.