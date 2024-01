De acordo com um comunicado do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), enviado ao final da tarde de hoje, 25 das ocorrências foram em São Miguel, todas no concelho de Ponta Delgada.

As restantes foram no Faial (cinco), Graciosa (quatro) e Terceira (uma).

“As situações reportadas estão relacionadas com inundações em habitações, inundações em vias e obstruções de vias”, detalhou ainda o SRPCBA.

No terreno têm estado os bombeiros, a Direção Regional das Obras Públicas, os Serviços Florestais, os Serviços Municipais de Proteção Civil, juntas de freguesia e Polícia de Segurança Pública.

São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) estão até às 21:00 (22:00 em Lisboa) sob aviso amarelo devido às previsões de "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada".

O grupo Ocidental (Flores e Corvo) esteve com aviso amarelo entre as 23:00 locais (00:00 em Lisboa) de hoje e as 18:00 locais (19:00 em Lisboa) de hoje.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.