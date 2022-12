É, contudo, a capital que está a gerar as maiores preocupações, pois Lisboa acordou debaixo de intensa chuva, sendo que o IPMA espera que o pior esteja previsto entre as 9h00 e as 11h30, quando a maré enche e o escoamento de água será mais difícil.

Em Lisboa, refira-se, durante a manhã, são esperados períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, diminuindo de intensidade e frequência perto das 12h00.

Já no Porto a situação deverá ser mais calma. A Invicta 'acordou' sem chuva, com pequenas ocorrências por parte da Proteção Civil, e as notícias são mais animadoras, apesar da chuva poder voltar, por vezes forte, de acordo com o IPMA.

A madrugada, porém, e contra as expetativas mais negativas, foi bem mais calma do que há uma semana, sem registos de ocorrências de maior, em todo o país.

13 ocorrências por quedas de árvores, devido ao forte vento, por todo o país, e algumas pequenas inundações, 17, foram os principais registos assinalados pela Proteção Civil e os bombeiros até ao início da manhã desta terça-feira.

"Foi uma noite muito calma. Tivemos 40 ocorrências em Portugal continental, sobretudo nos distritos do litoral. Tratou-se de quedas de árvores e pequenas inundações da via pública", disse à Lusa o comandante Miguel Oliveira, da ANEPC.