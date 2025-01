Suspensa circulação na Linha do Minho entre Darque e Valença

A linha ferroviária do Minho foi hoje cortada entre Darque, concelho de Viana do Castelo, e Valença, devido ao mau tempo, revelou a CP – Comboios de Portugal.

“Devido a condições climatéricas adversas, a circulação ferroviária está temporariamente suspensa entre Darque e Valença”, indica a CP na rede social Facebook, numa publicação feita pelas 10h00.

O distrito de Viana do Castelo é um dos que estão hoje sob aviso laranja devido ao vento, chuva, e agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

EN 103 cortada em Argela, Caminha, devido a inundação

A Estrada Nacional (EN) 103 foi hoje cortada devido ao mau tempo na zona de Argela, concelho de Caminha, revelou à Lusa a Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, aquela EN foi cortada devido a uma inundação, após um período de chuva com muita intensidade pelas 08h00.

Uma ambulância de transporte de doentes não urgentes foi “arrastada pela água” e teve de ser retirada pelos bombeiros de Caminha, disse fonte da corporação.

A mesma fonte explicou que apenas o motorista circulava na viatura e não sofreu ferimentos.

O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho indicou, pelas 10h00, ter o registo de cerca de 40 a 45 inundações em todo o distrito de Viana do Castelo devido ao mau tempo de hoje.

Porto com mais de 20 ocorrências por inundações

O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto registava hoje, pelas 10:30, mais de duas dezenas de ocorrências devido a inundações causadas pelo mau tempo, disse à Lusa fonte daquele comando.

“Só neste momento [cerca das 10h30] temos 24 ocorrências em aberto devido a inundações”, disse a fonte sem conseguir precisar quantas mais estão em aberto ou já foram resolvidas.

Salvaguardando que “nenhuma está a gerar preocupação de maior”, a mesma fonte apontou que estão a ser “muitas” as ocorrências reportadas relacionadas com o mau tempo.

Queda de árvore derruba postes elétricos em Barcelos

A queda de uma árvore derrubou dois postes elétricos em Airó, Barcelos, sendo esta a principal ocorrência hoje registada por causa do mau tempo na região do Cávado, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo a fonte, o alerta para aquela ocorrência foi dado pelas 08h24.

De resto, sublinhou a fonte, “tem estado tudo muito calmo”, apenas com “uma ou outra queda de árvores ou de estruturas”.

“Não há vítimas, não há danos em viaturas ou habitações, não há estradas cortadas”, acrescentou.

Mau tempo no país

Tanto Viana do Castelo como o Porto e Braga foram colocados sob aviso laranja entre as 06h00 e as 09h00 horas de hoje devido à precipitação forte e às rajadas de vento que podem atingir os 100 quilómetros por hora (km/h) nas zonas altas.

Os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Évora, vão continuar sob aviso amarelo devido à precipitação até às 18h00 horas.

Os distritos do litoral, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro ficam sob aviso amarelo até quinta-feira às 18h00 devido à agitação marítima, além do aviso amarelo para precipitação até quarta-feira.

O Porto, Braga e Viana do Castelo vão continuar sob aviso amarelo para agitação marítima até quinta-feira.

As ondas de sudoeste podem atingir quatro a cinco metros na costa ocidental, passando gradualmente a ondas de oeste/noroeste a partir da tarde de dia 8.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.