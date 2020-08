Está também prevista uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (em Braga) e os 21 (em Faro) e as máximas entre os 24 (em Aveiro) e os 37 (em Évora, Beja e Castelo Branco).

Continente e arquipélago da Madeira em risco muito elevado de exposição aos UV

Portugal continental e o arquipélago da Madeira apresentam hoje risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco muito elevado está também a ilha de São Miguel, grupo oriental dos Açores.

Ainda neste arquipélago, as ilhas Terceira e Flores estão com níveis elevados e Faial apresenta um risco moderado.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Mais de 40 concelhos de sete distritos em risco máximo

Mais de 40 concelhos dos distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém e Faro apresentam hoje risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também em risco muito elevado de incêndio vários concelhos dos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Beja e Faro.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou os distritos de Castelo Banco, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja sob aviso amarelo até às 19:00 de quarta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.