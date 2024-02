Gonzalo Leal, conhecido cirurgião residente na cidade de Salto, no noroeste do Uruguai, morreu na tarde de quinta-feira quando "faltava um quilómetro para completar a sua jornada", informou o porta-voz da Marinha do Uruguai, o capitão Alejandro Pérez.

"Há sempre um barco que acompanha este tipo de atividades. Ele foi colocado no barco e não foi possível reanimá-lo devido à paragem cardíaca que sofreu", disse aos jornalistas, esclarecendo que o caso está sob jurisdição da Argentina.

Nadador experiente, Leal partiu por volta das 4h30 de quinta-feira da cidade uruguaia de Colónia do Sacramento, com o objetivo de nadar os 40 quilómetros até à cidade argentina de Punta Lara, na província de Buenos Aires.

O médico pretendia cruzar "o rio mais largo do mundo", disse a Open Waters Argentina (OWA), circuito para amantes da natação em águas abertas, que organizou o evento.

"O uruguaio de 55 anos, treinado pelo espanhol Sergi García, representa o Clube de Remadores de Salto", disse a OWA. "Durante todo o ano passado ele dividiu o seu tempo na sala de cirurgia (como cirurgião vascular) e na piscina, preparando-se para este desafio", acrescentou.

O médico, pai de quatro filhos e candidato a autarca de Salto pelo Movimento Laranja do Partido Colorado (centro-direita) em 2020, tinha anunciado há poucos dias na sua conta no Instagram que iniciaria a jornada entre os dias 1 e 10 de fevereiro, quando foi habilitado pelas autoridades.

"Como diz o logótipo da OWA #elaguanosune" [a água une-nos], disse então, sublinhando a sua paixão pela natação desde criança.

O Rio da Prata, que deságua no Oceano Atlântico, tem largura máxima de cerca de 220 km.