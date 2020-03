“Na sequência da publicação do apelo de V. Exa., no portal da Ordem dos Médicos, intitulado ‘Covid-19: Apelo aos médicos para ajudar Portugal e os portugueses’, não pudemos ficar indiferentes à evocação do (…) espírito solidário e humanista que representa ser médico”, escreve o grupo – Corpo Voluntário de Médicos Brasil-Portugal -, na carta dirigida ao bastonário da Ordem dos Médicos, que hoje foi divulgada.

Assim, “cientes da sobrecarga material, financeira e humana, presente e futura, que afetarão quer o Serviço Nacional de Saúde quer os seus associados no combate à pandemia do Covid-19″, os médicos portugueses e brasileiros manifestam a sua “motivação e disponibilidade do Corpo Voluntário de Médicos Brasil-Portugal, na prestação de auxílio médico profissional, de forma subordinada e temporária, de acordo com a legislação do setor”.

O Corpo Voluntário de Médicos Brasil-Portugal é uma união “solidária e humanista”, de profissionais de saúde, médicos brasileiros e portugueses, “fluentes em língua portuguesa, formados em universidades com curso reconhecido no país de origem”, que atualmente se encontram em processo de obtenção de equivalência do diploma integrado em medicina, junto da Direção Geral do Ensino Superior e de escolas médicas portuguesas.

Alguns dos médicos do grupo já residem em Portugal. Entre eles existem 20 diferentes especialidades médicas, desde a emergência médica, cuidados intensivos e pneumologia, geriatria ou pediatria.