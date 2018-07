A polícia nacional espanhola está a realizar hoje uma megaoperação contra a corrupção nas regiões de Madrid, Barcelona e Astúrias, na qual estão previstas buscas e mais de meia centena de detenções.

A operação está a cargo da polícia nacional e do Ministério Público e decorre de uma investigação relacionada com alegadas irregularidades na gestão das multas de trânsito e regulação de tráfego.

De acordo com El Confidencial, a operação está a ser realizada em dezenas de municípios do PSOE, PP e Ciudadanos por alegados esquemas ao grupo Sacyr (construção) contra uma rede que supostamente manipulou licenças em autarquias para adjudicar aplicações informáticas de gestão do tráfego rodoviário.