Em 13 de dezembro do ano passado, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) concluiu que falhas na gestão da emergência e quebra de procedimentos pelo piloto instrutor levaram à aterragem no areal da praia de São João, durante a qual o avião atingiu mortalmente uma menina de 08 anos e um homem de 56.

Quase seis meses passados, a agência Lusa questionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o ponto de situação do inquérito, que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal de Almada, distrito de Setúbal, e visa determinar eventuais responsabilidades criminais dos dois tripulantes.

Sobre a data em que o Ministério Público espera ter a investigação concluída, a PGR respondeu que “o inquérito se encontra em investigação”.

Um dia após o GPIAAF tornar público o relatório final da investigação ao acidente (em 14 de dezembro de 2018), a PGR indicou à Lusa que, no âmbito do inquérito instaurado no próprio dia do acidente (02 de agosto), tinham sido “já realizadas diversas diligências de investigação, entre as quais perícias efetuadas por entidades externas”, havendo dois arguidos constituídos.

O piloto instrutor e o aluno, à data com 67 e 27 anos, foram ouvidos e constituídos arguidos no Tribunal de Almada no dia seguinte ao acidente (03 de agosto de 2017).