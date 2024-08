Portugal teve o melhor desempenho de sempre nuns jogos olímpicos, ao conquistar quatro medalhas mais valiosas.

O destaque foi para o ouro no madison dos ciclistas Rui Oliveira e Iúri Leitão, atleta que foi prata no omnium masculino, com Pedro Pichardo a ser segundo no triplo salto e a judoca Patrícia Sampaio a conquistar o bronze em -78kg, além de 10 diplomas.

Marco Alves destacou hoje que o Comité Olímpico de Portugal (COP) vai trabalhar no sentido de serem criadas "cada vez melhores condições" aos atletas portugueses, tendo já uma "agenda fechada" com o Governo.

O Comité Olímpico de Portugal mostrou-se satisfeito com os resultados e defendendo que não faria sentido baixar a fasquia relativamente a Tóquio2020.

Desde 26 de julho até hoje, a capital francesa transformou-se e acolheu o maior evento desportivo mundial, superando críticas e perante um cenário internacional pautado pelo escalar belicista. Pela primeira vez, a maratona feminina encerrou a competição.

Durante a tarde, mais um insólito marcou o dia, com as imagens de um homem em tronco nu e sem cordas a escalar a Torre Eiffel. Acabou detido, mas deixou a dúvida se seria um presságio para o número que Tom Cruise, o ator de Missão Impossível, iria apresentar na cerimónia da noite.

A segunda maior cidade dos EUA, Los Angeles, recebeu pelas mãos da ‘mayor’ Karen Bass, a bandeira olímpica das mãos da congénere Anne Hidalgo, na passagem de testemunho dos Jogos Paris2024 para os da cidade da Califórnia, em 2028.

No final do dia, a notícia foi triste e confirmava-se a morte do presidente do Comité Olímpico de Portugal. José Manuel Constantino, morreu hoje, aos 74 anos, em Lisboa, anunciou hoje o organismo olímpico, durante a cerimónia de encerramento dos Jogos Paris2024.