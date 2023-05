O equivalente a seis meses de precipitação caiu, em poucas horas, na quarta-feira, em Emília-Romagna, provocando “as inundações do século” nesta rica região agrícola e turística do norte do país.

Meloni deverá abandonar hoje à noite a cimeira das sete economias mais desenvolvidas (G7), que decorre até este domingo, disse a mesma fonte.

O comunicado final do encontro foi já publicado e Giorgia Meloni também já se encontrou com o convidado surpresa da cimeira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que chegou na tarde de hoje ao Japão.

Os líderes presentes na cimeira do G7 deram o seu apoio à primeira-ministra italiana, que partilhou imagens do desastre durante as discussões da reunião.

O presidente francês Emmanuel Macron escreveu na sua conta na rede social Twitter que a França está “disponível para dar toda a ajuda necessária”.

O balanço do número de mortos nas inundações de quarta-feira subiu para 14, após terem sido encontrados mais cinco cadáveres na zona de Ravena, segundo as autoridades locais.

As inundações causaram estragos de “vários milhares de milhões de euros”, disse o presidente desta zona do noroeste de Itália, acrescentando que choveu em 36 horas mais do que num semestre.

Foi ainda cancelado o Grande Prémio de Fórmula 1 que se ia realizar neste fim de semana em Imola.