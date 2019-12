Além do mergulho de Ano Novo, Carlos Correia adiantou que o grupo organizador da iniciativa "estará disponível para contar histórias do Cabedelo de há mais de 50 anos, quando aquela zona da vila de Darque tinha identidade própria".

"Queremos partilhar as vivências passadas junto ao mar, e com a comunidade piscatória que existia naqueles nos tempos da nossa infância e juventude".

Também conhecida como vila das cebolas e do bacalhau, devido à existência de uma antiga seca do bacalhau instalada no Cais Novo, Darque é terra que dá origem à louça de Viana. Foi também naquele lugar que foi fundada em 1774 a fábrica de Louça de Viana, mais tarde deslocalizada para a freguesia da Meadela, e, entretanto, encerrada há vários anos.

Dos cerca de 70 elementos do grupo do Cais de Pau, "para já só meia dúvida manifestou intenção de mergulhar, no dia 01 de janeiro".

"Uns dizem que está muito frio, outros não estarão cá. Daí a nossa convocatória a todas as famílias que queiram vir à praia do Cabedelo no dia 01 de janeiro para podermos criar as raízes dessa tradição", disse.

No dia 01 de janeiro, a concentração para o primeiro mergulho de Ano Novo está marcada para as 11:30, junto a um café bar instalado junto à praia do Cabedelo.