A iniciativa, da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento (ADAD), em colaboração com outras organizações, começou cerca das 07:00 no cais de pesca do porto daquela cidade na ilha de Santiago, onde duas dezenas de ativistas iniciaram os trabalhos de preparação dos mergulhos.

Cerca das 10:30 locais (12:30 em Lisboa), dois mergulhadores devidamente equipados iniciaram os mergulhos, perante o olhar atento das restantes equipas, preparadas para recolher o lixo encontrado, o qual foi depois pesado e posteriormente analisado.

Não foi preciso mais do que um minuto para um dos mergulhadores trazer à tona um novelo de redes e cordas, paus e plástico. Seguiu-se um martelo, uma roldana e pneus. Em dez minutos, estavam contabilizados quatro pneus.

A quantidade de lixo encontrado nos primeiros minutos da ação não surpreendeu Aristides Reis, da ADAD, para quem “é preciso analisar o conteúdo hoje reunido para entender quais os comportamentos a mudar”.