Theresa May, primeira-ministra britânica, celebrou ontem um “acordo técnico” com a União Europeia para a saída do Reino Unido da UE. Mas o “rascunho” acordado em Bruxelas está longe de ser o definitivo. Para já, terá de convencer os membros do governo, em particular os mais eurocéticos, a aprovarem os termos desta saída.

Se conseguir convencer os seus pares, em especial os adeptos de um hard Brexit, a chefe do governo não poderá ainda gritar “vitória” e terá que aguardar que qualquer acordo seja aprovado no Parlamento em Londres, onde uma votação favorável está longe de ser um dado adquirido.

Manuel Lobo Antunes, embaixador português no Reino Unido falou com o SAPO24 enquanto Londres e Bruxelas ultimavam o “draft” e, consequentemente, antes da chamada individual de membros do executivo a Downing Street, ontem, e do Conselho de Ministros, desta tarde.

Falou sobre da heterogeneidade a nível profissional, “um leque amplo e vasto” dos cerca de 400 mil pessoas que constituem a comunidade portuguesa no Reino Unido. Advogados, artistas, pintores e profissionais que asseguram o sistema nacional de saúde britânico, entre outros.

Ficou surpreendido e contente com “muitos jovens” que aterraram recentemente no Reino Unido, embora reconheça que os números diminuíram (n.d.r. o Instituto de Pessoal e Desenvolvimento (CIPD), associação profissional britânica para a gestão de recursos humanos indica que de junho de 2017 a junho de 2018 se inscreveram na Segurança Social britânica (requisito para trabalhar no país) 19.332 portugueses, menos 28% do que entre junho de 2016 e junho de 2017 (26.905). Um fluxo que pode “estabilizar ou aumentar” assim que tudo ficar resolvido, acredita.

O turismo e as exportações do setor automóvel são duas áreas que podem sofrer com a saída do Reino Unido da União Europeia segundo um estudo promovido pela CIP – Confederação Empresarial de Portugal, sendo que a queda das exportações portuguesas pode oscilar entre de 15% e 26%.

Olhando para as perdas e oportunidades apontadas no estudo defende que Portugal terá que “desenvolver políticas que compensam com ganhos noutras aéreas: no turismo e acolhimento de cidadão britânicos que queiram ter residência em Portugal”, sendo que regista um “maior número de cidadãos do Reino Unido a escolher Portugal para se fixar”. Apesar do Brexit, Lobo Antunes acredita que “muito será como dantes”.

Por fim, diz que “Portugal é muito mais conhecido do que aquilo que imaginava”, facto que o surpreendeu. Um conhecimento que advém da aliança histórica, e que Ronaldo, Mourinho e outros ajudaram.

Um "acordo possível" sobre o Brexit "é melhor que um não-acordo"? Ou como disse recentemente o antigo primeiro-ministro Tony Blair "qualquer acordo que o Governo obtenha é sempre pior do que o Reino Unido ficar na UE".

São decisões e opções que o Reino Unido e a classe política britânica têm de tomar. Não posso, nem devo pronunciar-me. Agora, o que parece relevante é o que a União Europeia tem dito, assim como o governo português, que é importante ter um acordo. Entendemos que ter um acordo é a melhor solução para as relações futuras entre a União Europeia e o Reino Unido. Essa é o ponto de vista da UE que me compete propor e defender.

"É importante ter um acordo"

Mas nesse acordo, há́ ainda risco de ser chumbado no Parlamento britânico?

Com certeza, mas de novo é uma questão do Reino Unido, do seu governo e das suas instituições democráticas que deverão pronunciar-se sobre esse acordo, que decisões devem tomar e olhar para as eventuais consequências de uma boa redação desse acordo. Mas tudo isso são questões da competência do governo e do parlamento do Reino Unido.

Acredita que há hoje em dia condições políticas que possibilitem haver uma segunda consulta ao povo britânico?

Não há dúvida, é um facto, tem havido um cada vez maior número de opinion makers, políticos e parlamentares, e até membros do governo, o sr. John Johnson (ex-ministro dos Negócios Estrangeiros) que saiu do governo e veio defender um segundo referendo. De facto, estamos a assistir a uma onda crescente de políticos e comentaristas que sugerem e pedem um segundo referendo, designadamente o senhor Tony Blair (antigo primeiro-ministro britânico) que diz que só numa situação de impasse ou de um mau acordo na ótica que não defenda os interesses dos cidadãos britânicos é que o povo deve ser chamado a um novo referendo sobre o que quer: manter o Reino Unido na UE ou aprovar o acordo que a sra. May possa obter, ou não aprovar acordo nenhum. E o Reino Unido sair sem acordo.