Fontes do gabinete de Roberta Metsola indicaram à Lusa que a responsável desloca-se na sexta-feira a Portugal para participar num evento da Fundação Francisco Manuel dos Santos centrado no tema da participação política dos jovens, subordinado ao tema “Jovens e política, não é assim tão simples”.

As mesmas fontes explicaram que a líder da assembleia europeia foi convidada a marcar presença no evento, que decorre no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, pelo presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Já no sábado, Roberta Metsola irá intervir durante cerca de 20 minutos no Conselho Estratégico Nacional do PSD, que decorre no campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa, de acordo com as mesmas fontes do gabinete da responsável.

Essas fontes especificaram que a presidente do Parlamento Europeu foi convidada pelo PSD a participar nesta ocasião, na qual são definidas as prioridades do partido em 25 áreas temáticas e que conta com 25 coordenadores, dos quais 15 são independentes (não militantes).

O Conselho Estratégico Nacional é um órgão de natureza consultiva e visa apoiar a Direção Nacional do PSD na preparação de ideias e propostas políticas para o país. Estará, desta vez, focado no programa eleitoral das eleições antecipadas de março do próximo ano.

Roberta Metsola foi eleita em janeiro de 2022, tornando-se na presidente do Parlamento Europeu mais jovem de sempre e a terceira mulher no cargo desde as primeiras eleições europeias, em 1979.

Hoje com 44 anos, é também a primeira cidadã de Malta a presidir ao Parlamento Europeu.