A Cimeira da Aliança do Pacífico prevista para acontecer em dezembro, na cidade de Lima, e durante a qual o México deveria passar a presidência da Organização ao Peru, foi suspensa pela crise política no país, informou o ministro das relações externas mexicano, Marcelo Ebrard, nesta quarta-feira.

"Tendo em conta os últimos acontecimentos no Peru, decidimos adiar a Cimeira da Aliança do Pacífico, que seria realizada a 14 de dezembro na cidade de Lima", destacou o representante do governo mexicano no Twitter.

O ministro mexicano apela ao "respeito pela democracia e direitos humanos" face ao agravamento da crise no país, provocada pela decisão do presidente Pedro Castillo em dissolver o Congresso peruano e a sua consequente destituição pelo Parlamento.

"O México lamenta os últimos acontecimentos no Peru e faz votos de respeito à democracia e aos direitos humanos pelo bem deste amado povo irmão", tuitou Ebrard.

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tem sido um dos defensores mais ferrenhos de Castillo, denunciando, inclusive, que o seu homólogo estava a ser vítima de uma tentativa golpista.

A Cimeira da Aliança do Pacífico - organismo que reúne Chile, Peru, México e Colômbia - devia ter sido realizada na capital mexicana entre 24 e 26 de novembro, mas foi suspensa depois do Congresso peruano ter negado a Castillo autorização para participar.

Posteriormente, acordou-se que a reunião, na qual o Peru deveria receber do México a presidência pró tempore, seria celebrada em Lima, a 14 de dezembro.