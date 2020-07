“A China de hoje é cada vez mais autoritária no interior do país e mais agressiva na sua hostilidade face à liberdade em todo o lado”, disse hoje Mike Pompeo num discurso na Biblioteca e Museu Presidenciais Richard Nixon, em Yorba Linda, no estado da Califórnia (leste), citado pela AFP.

Num discurso com retórica semelhante à da Guerra Fria contra a União Soviética, o secretário de Estado norte-americano fez um ataque de rara violência contra o Presidente de uma das principais potências mundiais, o líder chinês Xi Jinping.

Mike Pompeo acusou o Presidente chinês de ser “um adepto sincero de uma ideologia totalitária em falência”, fazendo unicamente referência às suas funções enquanto secretário-geral do Partido Comunista chinês.

O discurso resume a estratégia de fechamento do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, face à China, que classifica de ser uma “ameaça” ou um “perigo”.

A intervenção de Pompeo acontece na sequência do fecho do consulado chinês em Houston, no estado do Texas, imposto por Washington, fomentando um novo nível na escalada sem precedentes entre as duas grandes potências rivais.