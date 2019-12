Hoje, em protesto pela situação que se verifica na Austrália milhares de pessoas juntaram-se em Sidney.

A polícia refere que se juntaram 15 mil manifestantes, mas os organizadores falam de um número superior aos 20 mil que exigem respostas imediatas por parte do governo.

O primeiro-ministro Scott Morrison, defensor da indústria mineira australiana, tem evitado abordar a questão dos fumos tóxicos que afetam cidades como Sidney, preferindo visitar as comunidades rurais que são afetadas diretamente pelos incêndios.

O fumo dos incêndios florestais é um dos principais responsáveis pela poluição atmosférica na Austrália.

A comunidade científica australiana alertou recentemente através do portal The Conversation que as partículas que se encontram nos fumos podem alojar-se nos pulmões e provocar graves danos na saúde, sobretudo nas pessoas que sofrem de asma ou outras doenças respiratórias.