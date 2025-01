De acordo com o FBI, as provas apontam para um ato de suicídio prévio à detonação.

Livelsberger, de 37 anos e membro no ativo das Forças Especiais do Exército dos EUA, matou-se com um disparo na cabeça instantes antes de explodirem os fogos de artifício e os cilindros de gás que levava no veículo, uma carrinha Tesla Cybertruck, alugada.

A explosão feriu sete pessoas.

O militar deixou uma nota, em que declarava o que ia fazer como “uma chamada de atenção a todos camaradas, veteranos e norte-americanos” e denunciava as elites do poder como um grupo de “fracos e irresponsáveis que só procuram enriquecer”.

“Os norte-americanos só prestam atenção aos espetáculos e à violência. Que melhor forma de transmitir a minha mensagem do que com um espetáculo de fogos de artifício e explosivos? Por que o faço agora? Porque preciso de limpar a minha mente de irmãos que perdi e livrar-me da carga das vidas que arrebatei”, lamentou o militar.

“Apesar de este incidente ter um caráter mais público e mais sensacionalista do que o habitual, em último caso parece ser um trágico caso de suicídio que envolve um veterano de combate muito condecorado, que estava a lutar com um transtorno de stress pos-traumático e outros problemas”, explicou na noite passada, em conferência de imprensa, o agente especial do FBI Spencer Evans.

As forças de segurança norte-americanas continuam a investigar os pertences do militar e, de momento, descartam a hipótese de ter elegido o hotel de Trump por animosidade ao Presidente eleito.

Livelsberger servia no Exército desde 2006 e tinha uma larga carreira de missões no estrangeiro, com dois destacamentos no Afeganistão e missões na Ucrânia, Tajiquistão, Geórgia e República Democrática do Congo. Tinha regressado recentemente de uma missão no exterior, na Alemanha, e encontrava-se de baixa quando morreu, informou a cadeia pública norte-americana PBS.

Recebeu cinco estrelas de bronze, incluindo uma por coragem debaixo de fogo, uma insígnia de infantaria de combate e uma medalha de reconhecimento do Exército por valor.