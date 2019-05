Fonte do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) confirmou à Lusa que a força de reação rápida portuguesa está projetada em missão a noroeste da capital da República Centro-Africana (RCA), na região de Bocaranga, não divulgando mais detalhes.

Outras fontes militares internacionais explicaram que as Nações Unidas conduzirão nos próximos dias uma operação conjunta com forças de capacetes azuis do Bangladesh, dos Camarões e das Forças Armadas Centro-africanas, contando igualmente com o apoio de helicópteros do Senegal e do Paquistão, tendo como objetivo a estabilização da paz na região de Bocaranga, situada a noroeste do país, junto à fronteira com o Chade e com os Camarões.

A missão prioritária será a de garantir a proteção de civis, através da dissuasão e restrição de movimentos de elementos armados afetos ao grupo 3R (Regresso, Reclamação, Reconciliação), depois dos ataques efetuados na semana passada por este grupo armado, que mataram pelo menos 54 pessoas.

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por grupos armados juntos na Séléka, o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.