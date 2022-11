Imagens da televisão local mostraram mineiros a sair da mina nesta sexta-feira auxiliados por equipas de emergência, finalizando uma complicada operação de resgate.

Os dois homens ficaram presos num buraco vertical a cerca de 190 metros de profundidade quando o acidente na mina de Bonghwa ocorreu a 26 de outubro.

Os sobreviventes, de 62 e 56 anos, estavam em condição estável, disseram as autoridades.

Para se aquecer, 0s dois acenderam uma fogueira e construíram uma barraca de plástico dentro do túnel, acrescentaram. Os sobreviventes "tinham café solúvel com eles e disseram-me que o usaram como alimento", disse Lim Yoon-sook, do corpo de bombeiros. "Também me disseram que aguentaram ao beber qualquer água que caísse no buraco", acrescentou.

As respetivas famílias estavam eufóricas com o resgate, ainda incrédulas com o resultado da operação.

"Eu apenas gritei: pai!", disse Park Geun-hyeong, filho de um dos sobreviventes, ao lembrar-se do momento do reencontro.

"Isto ainda parece surreal", diz Lim, sobrinha do outro sobrevivente, que saiu da mina com uma venda depois de tantos dias no escuro.

A boa notícia chega num momento de luto nacional na Coreia do Sul pela morte de mais de 150 pessoas num tumulto durante uma festa do evento de Halloween em Seul na semana passada.

O presidente Yoon Suk-yeol publicou uma mensagem no Facebook neste sábado dizendo que o resgate foi "realmente milagroso". "Obrigado e obrigado novamente por regressarem com segurança da encruzilhada entre a vida e a morte", escreveu.