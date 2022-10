Em tempos de guerra há também...tempo para bom humor. Nas últimas semanas as tropas ucranianas têm conseguido ganhar terreno às suas homólogas russas, que, relatam várias notícias, têm fugido de volta ao seu país. Vladimir Putin assinou então um decreto de mobilização, no sentido de conseguir mais efetivos para a frente da guerra, mas a verdade é que muitos cidadãos têm tentado fugir da Rússia.

Nesse sentido, e em jeito de brincadeira, o ministério da defesa da Ucrânia propôs aos russos a participação na próxima edição dos Jogos Olímpicos, concretamente na modalidade de corrida.

Num post que está a tornar-se viral, nas redes sociais, o ministério revela então algumas imagens, ilustradas com cartoons, de russos a fugirem do seu país e com um fundo musical também ele sugestivo, o do single de Lenny Kravitz, Fly Away.

"Eles estão a correr. O exército russo também está a correr. Talvez estejam a montar a melhor equipa de corrida de todos os tempos para os Jogos Olímpicos? Bem, más notícias… eles ainda fazem exames antidoping por lá", lê-se no post.